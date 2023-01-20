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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.23 17:00

Фонды Мурманской областной научной библиотеки пополнились изданиями местных авторов и всероссийскими энциклопедиями

Фонды Мурманской областной научной библиотеки пополнились изданиями местных авторов и всероссийскими энциклопедиями В Мурманской областной библиотеке презентуют два издания, появившиеся благодаря гранту главы региона. 

Правительство Мурманской области в течение многих лет ежегодно выделяет средства на издание литературных альманахов и литературных произведений региональных авторов. Победителями конкурса становятся произведения, которые отличаются высокими художественными характеристиками и уровнем литературного языка. Немаловажным критерием отбора победителей становится любовь к малой и большой родине, уважение к народам и людям, а также бережное отношение к русскому языку.

21 января в 15.00 в Мурманской областной научной библиотеке представят новый выпуск Культурологического альманаха АСТЭС. Очередной 18 выпуск продолжает знакомить читателей с различными аспектами культурной жизни региона. Значительное место в издании уделено художественной литературе: на страницах сборника представлены начинающих авторов, известных мастеров, а также воспоминания и архивные документы. На презентации главный редактор альманаха Борис Николаевич Блинов расскажет о принципах отбора произведений и статей в данном выпуске, познакомит с творчеством авторов сборника, а мурманские поэты прочитают собственные стихи. Ещё одну книгу Бориса Николаевича, ставшую обладателем гранта губернатора Мурманской области, презентуют 28 января. Сборник морских рассказов и повестей «Волна многошумного моря» проиллюстрирован художницей Анастасией Береза. Оба издания уже пополнили книжные фонды областной «Научки». 

Кроме того, федеральное Министерство передало библиотеке часть тиражей Православной энциклопедии, которая поступает в научную библиотеку с 2000 года, а также Большой российской энциклопедии. Издания помогут посетителям получить всеобъемлющую информацию по истории и современному состоянию православия и других христианских конфессий, а также узнать больше о природе, населении, экономике, истории, науке, искусстве и других важных аспектах мировой цивилизации. 

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в целом в 2022 году фонды областной научной библиотеки пополнились 13 тысячами изданий, в числе которых более 8 тысяч книг. Новыми книгами и журналами также обзавелась детско-юношеская библиотека – в прошлом году в фонды учреждения поступило более 15 тысяч изданий. А в областной библиотеке для слепых среди почти 5 тысяч новых изданий более трех тысяч представлено в специализированных форматах – это не только книги, но и аудиоматериалы. 

 

 

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457257712%2Fwall-44573273_19886

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