Фонды областных библиотек региона в этом году пополнятся 7 тысячами новых книг

Более 7 тысяч новых книг пополнят фонды трёх государственных областных библиотек Заполярья до конца года. На эти цели из федерального бюджета в регион поступило 2,8 млн рублей, дополнительно в областном бюджете в рамках государственной программы Мурманской области «Культура» предусмотрено 1,16 млн рублей.

Закупленные произведения классической и современной российской художественной литературы, энциклопедии, словари и справочники, а также биографические и научно-популярные издания, выпущенные в 2019-2021 годах российскими издательствами, станут доступны всем читателям региона в рамках межбиблиотечного абонемента.

Кроме того, со следующего года новые книги, приобретенные при федеральной и региональной поддержке, появятся в большинстве муниципальных библиотек Мурманской области: федеральная субсидия на пополнение книжных фондов в таком же объёме предусмотрена для региона на 2022-й, 2023 и 2024 годы. Все приобретенные в 2022 году и в последующем книги будут переданы в общедоступные библиотеки муниципальных образований, которым в свою очередь необходимо предусмотреть целевые средства на пополнение библиотечных фондов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в целом в 2021 году из федерального бюджета в рамках национального проекта «Культура» в регионы направлено более 1,5 млрд рублей на развитие библиотек. Один миллиард выделен на модернизацию библиотек – с помощью федерального финансирования в 2021 году не менее 150 муниципальных библиотек будут переоснащены по модельному стандарту, в том числе 5 библиотек в Мурманской области. Еще 550 млн рублей переданы в сентябре 2021 года в регионы на пополнение книжных фондов.