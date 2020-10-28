Фонды Североморского музейно-выставочного комплекса пополнились новыми экспонатами

На хранение в учреждение были переданы подшивка флотской газеты «Североморец» за 1944 год и эскизы из личного архива почётного жителя Североморска Николая Максимовича Пажитнова.

26 октября Североморский музейно-выставочный комплекс отметил своё 24-летие. За годы своего существования учреждение уже стало своеобразной «визитной карточкой» города. Здесь жители Североморска и гости флотской столицы могут познакомиться с историей города и Северного флота, овладеть навыками прикладного творчества и просто приятно провести время, рассматривая картины талантливых художников Заполярья.

- Наш город относительно молодой: в будущем году он отметит свое 70-летие, но с каждым годом становится все меньше тех людей, которые еще могут из первых уст рассказать его историю становления. Поэтому очень важно, что у нас есть упреждение, которое может сохранить эту память, - отметил управляющий делами администрации ЗАТО г.Североморск Олег Прасов. - Здесь хранятся поистине уникальные документы и архивы и здорово, что есть возможность пополнить музейные фонды новыми материалами. Сегодня я передаю в музей подшивку газеты «Североморец» за 1944 год. Недавно мы отпраздновали годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и теперь у всех североморцев будет уникальный шанс увидеть, прочитать о событиях, которые здесь разворачивались в то время, на страницах архивного издания.

Кроме того, на сохранность сотрудникам были переданы и чертежи Николая Максимовича Пажитнова. Когда в Североморске только началось обсуждение строительства нового детского сада на 240 мест, который сейчас возводится на ул.Восточной, было очень много вариантов его размещения. Николай Максимович тоже не остался в стороне и набросал свои варианты: один - в районе ул.Пикуля и второй — в районе площади Мужества. Эти эскизы хранились в его личном архиве, а теперь займут достойное место в фондах музея.

Приятным моментом торжественной церемонии стало вручение диплома лауреата премии ЗАТО Североморск в номинации «За сохранение и развитие культуры и искусства в области музейного дела и прикладного творчества». Почетную награду руководителю клуба «Северное кружево» Елене Каленик передала заместитель начальника Управления культуры, молодёжной политики, спорта и международных связей Зоя Кругляк.