«Фонограф-дебют»: юных музыкантов приглашают на прослушивание конкурса Сергея Жилина

19 марта на сцене Мурманской областной филармонии состоится Региональный детско-юношеский эстрадно-джазовый конкурс «Фонограф-дебют».

Как сообщает vk.com/murmanculture, в конкурсе смогут принять участие ученики от 6 до 17 лет из музыкальных образовательных учреждений и исполнители, обучающиеся вне учебных заведений; дети из полноценных, многодетных и неполноценных семей, а также воспитанники интернатов и детских домов.

Заявки принимаются до 1 марта на сайте http://fonograf.net/band/debut/index.html .