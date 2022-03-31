ФОРМАП оказывает помощь предпринимателям региона в рамках Плана по обеспечению устойчивого социально-экономического развития

С 28 февраля, - даты резкого увеличения ключевой ставки Банка России, по 29 марта специалистами Фонда развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области (ФОРМАП) уже принято 35 заявок на льготные микрозаймы от заполярных бизнесменов. Сумма помощи составляет почти 66 млн рублей, в настоящее время в работе 23 заявки на 47 млн 300 тысяч рублей. Финансовая помощь оказывается в рамках плана первоочередных действий по обеспечению устойчивого социально-экономического развития региона.

С начала года ФОРМАП предоставил заполярным бизнесменам 61 микрозайм на сумму более 98 млн рублей. Получателями займов фонда стали 49 субъектов малого и среднего предпринимательства (некоторые воспользовались не одним видом займа).

Из общего количества предоставленных займов:

- 48 более чем на 75 млн рублей - на пополнение оборотных средств;

- 4 более 14 млн рублей - для приоритетных отраслей и проектов (все заявленные - общепит);

- 6 на 6 млн рублей займ «Доверие» (без залога).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36 займов более чем на 43 млн рублей) потребность субъектов малого и среднего предпринимательства в льготных заёмных средствах значительно возросла.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по введенным с 22 марта новым видам займов заявок пока нет. Но специалисты фонда ежедневно консультируют по новым кредитным продуктам фонда 2-3 потенциальных заёмщика.

Узнать об условиях кредитования предприниматели могут на сайте formap.ru, раздел «Микрофинансирование», о новых видах займов - на сайте formap.ru, раздел «Антикризисные меры».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/