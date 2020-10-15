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Мурманская область. Арктика (16+)15.10.20 17:30

Формат видеоэкскурсии позволит побывать на Кольской АЭС, не выходя из дома

На Кольской атомной станции завершились съёмки серии видеоэкскурсий.  Стать участником виртуального тура по самой северной атомной станции в Европе теперь можно в  группе Информационного центра Кольской АЭС социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/icknpp.

Здесь вниманию зрителей будут представлены три видеоролика. В них интересный и познавательный рассказ о полном цикле производства электроэнергии на атомной станции -  от процесса расщепления ядра урана, до появления электрического тока в сети.

Одна из экскурсий посвящена действующему на Кольской атомной станции уникальному комплексу по переработке жидких радиоактивных отходов (КПЖРО). Применяемые здесь технологии позволяют концентрировать радионуклиды, и сокращать объем жидких радиоактивных отходов в 100 раз.

«Атомная энергетика вызывает у общественности всё больший интерес. Кольскую АЭС ежегодно посещают более 3000 человек. Это школьники и студенты, медики и экологи, специалисты научных и государственных учреждений. В этом году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в обычную работу, в связи с чем, очные экскурсии пока приостановлены. При этом формат видеоэкскурсий позволяет продолжить регулярное знакомство с работой атомной станции», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Первая часть виртуального тура по Кольской АЭС уже доступна для просмотра. Информация о выходе новых серий будет сообщена дополнительно.

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