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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.24 16:00

Формирование новых нацпроектов и приоритизацию мероприятий в мастер-планах опорных населённых пунктов АЗРФ Андрей Чибис обсудил на встрече с вице-премьером России Юрием Трутневым

В конце недели в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с заместителем председателя правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым. Стороны обсудили формирование новых нацпроектов и мероприятия по реализации мастер-планов развития опорных населенных пунктов Арктической зоны РФ.

Напомним, соответствующее поручение дал Владимир Путин на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 5 декабря в Москве.

«Эти проекты имеют важное значение для Мурманской области и страны в целом. Их реализация была бы невозможна без федеральной помощи и, конечно, решения Президента. Я благодарен главе государства и Юрию Петровичу за поддержку наших предложений по развитию арктических регионов, главная цель которых – создание комфортных условий для жизни людей», — подчеркнул Андрей Чибис.

Кроме того, в ходе встречи подвели итоги работы за 2024 год и обсудили реализацию социально значимых проектов, направленных на развитие Мурманской области и улучшение качества жизни северян. Глава региона поблагодарил Юрия Трутнева за конструктивную работу. Так, благодаря поддержке вице-премьера России в этом году в Печенге по программе реновации ЗАТО был построен новый корпус начальной школы имени Героя России Михаила Попова, который рассчитан на 250 мест.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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