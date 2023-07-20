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Мурманская область. Арктика (16+)20.07.23 17:00

Формы и оттенки: северян и гостей региона ждёт новая выставка в пространстве «СОПКИ.21А»

21 июля в молодёжном пространстве «СОПКИ.21А» в здании Мурманской областной научной библиотеки откроется выставка Евгения Урбановича «Формы и оттенки». 

Мурманский художник, выпускник факультета «Технологии и дизайна» МАГУ (ныне Мурманский арктический университет) известен своими работами по монументальной росписи стен.

В пространстве «СОПКИ.21А» Евгений представит работы, выполненные в технике масляной, смешанной и графической живописи. Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, источником вдохновения для создания большинства экспонатов автор называет Мурманскую область. Название выставки Евгений объясняет тем, что самый излюбленный приём его визуального языка –текстуры и «плавающие» линии, а оттенки способ передать настроение города и уникальную природу Кольского Заполярья. 

Посетить выставку можно до 20 августа. Вход свободный.

 

Фото: https://gov-murman.ru

 

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