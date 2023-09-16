«Форпост Заполярья — высота Ударная»: мурманская молодёжь отправилась в военно-патриотическую экспедицию

Вчера участники экспедиции «Форпост Заполярья — высота Ударная» отбыли к месту дислоцирования постоянной партизанской базы в районе озера Цацьюкком (131-й километр автодороги 47А-059 Лотта). Организатором мероприятия выступил Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Как сообщает администрация города Мурманска, в отрыве от цивилизации ребят ожидает поход по местам боевых сражений, конкурс бивуаков, состязание на лучшее приготовление туристической пищи, конкурс на лучшее прохождение маршрута и многое другое.

По итогам соревновательной части экспедиции команды-победители будут награждены дипломами и памятными призами.

Стоит отметить, что экспедиция посвящена 78-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и памяти Леонида Федоровича Погодина и Михаила Григорьевича Орешеты — краеведов Кольского края, организовывавших поисковые и военно-патриотические экспедиции для мурманской молодёжи.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25712&page=1