Форум «Арктика ‒ Регионы» объединит на своих площадках более 300 российских и зарубежных делегатов

Первый форум, на котором будут предметно обсуждаться промышленные, научные и логистические проекты, реализуемые в Арктической зоне Российской Федерации, пройдёт в Архангельске 13-14 апреля. Мероприятие объединит на своих площадках более 300 российских и зарубежных делегатов. Об этом, как сообщает оргкомитет форума, рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Мы впервые проводим мероприятие, на котором в таком широком формате будут обсуждаться вопросы комплексного развития российской Арктики. Это и нефтегазовые, и горнорудные проекты, и расширение логистики с учетом развития Северного морского пути и наращивания грузопотока по нему в свете утверждённого президентом плана развития этой транспортной артерии до 2035 года и прогнозируемого увеличения грузопотока по Севморпути в связи с переориентацией отечественных предприятий на восточные рынки сбыта, и модернизация инфраструктуры промыслового и ледокольного флота, и развитие судостроительной и судоремонтной отраслей, — рассказал губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. — В форуме «Арктика ‒ Регионы» мы объединили повестки форумов «Порты Арктики» и «Судостроение в Арктике», которые проводятся ежегодно и уже зарекомендовали себя среди предприятий и экспертов. Мы ожидаем участие в мероприятии представителей министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, министерства промышленности и торговли РФ, Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ведущих профильных государственных корпораций и отраслевых компаний, глав арктических регионов. На полях форума будет подписан ряд соглашений, в том числе о придании статуса резидента АЗРФ новым компаниям».

В правительстве Архангельской области подтвердили участие в форуме более 50 предприятий, реализующих действующие и перспективные нефтегазовые, горнорудные, логистические, судостроительные арктические проекты.

Пленарное заседание, посвященное теме реализации государственной политики по развитию Арктики в экономическом, транспортном и социальном измерении, станет центральным событием форума «Арктика ‒ Регионы». По информации организаторов, к участию в главном мероприятии форума приглашены министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, специальный представитель госкорпорации «Росатом» — заместитель председателя государственной комиссии по развитию Арктики Владимир Панов, генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Николай Запрягаев, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, главы арктических регионов, а также представители государственных корпораций и крупных промышленных предприятий.

Представители Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики проведут круглый стол по поддержке инвестиционной деятельности. Участники обсудят эффективность преференциального режима для резидентов Арктической зоны РФ. В рамках форума планируется подписание соглашения о получении статуса резидента АЗРФ между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и компанией «Русский йод».

Значительная часть деловой программы будет посвящена науке. Тему «Наука и инновации для промышленности и транспорта в Арктике» обсудят на одной из сессий в первый день форума, а в заключительный день, 14 апреля, пройдёт научно-практический форум «АркТек: наука и технологии для развития Арктики», организованный госкорпорацией «Росатом». Он даст старт отбору научных, цифровых и технических разработок для развития Арктики.