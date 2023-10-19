Форум детских инициатив «Движения Первых» собрал в Мурманске более 80 участников со всей области

В Мурманске на базе Центра опережающей профессиональной подготовки прошла итоговая сессия «Будущее за нами» регионального проекта «Движения Первых» Мурманской области «Форум детских инициатив». Участниками стали 83 человека в составе 17 команд из 15 муниципалитетов Мурманской области.

Это финальный этап, на котором активные школьники и студенты со всей области вместе со своими наставниками поучаствовали в мастер-классах от известных спикеров, доработали и представили свои проекты, которые ранее придумали на площадках по сбору идей в своих муниципалитетах.

В первой части мероприятия для них провели образовательные мастер-классы известные спикеры.

О том, как создать свой проект и превратить его в предпринимательскую деятельность рассказал Олег Тарасов – создатель инновационного стартапа по подготовке к ЕГЭ «ЕГЭпрорыв.рф», член генерального совета «Деловая Россия». На лекции у Олега Куртанидзе – театрального режиссера и организатора фестивалей, тренера по ораторскому искусству и подготовке спикеров с 25-летним стажем, участники узнали, как выступить так, чтобы их проект поддержали. Юлия Приказчикова – руководитель проекта «Профизвестность», кандидат филологических наук, степень mini MBA по фасилитации, модерации и стратегическим коммуникациям, познакомила наставников с методикой формирования правил и ритуалов команды и сообщества.

Используя полученные знания, участники доработали и презентовали свои идеи, которые помогут решить важные, по их мнению, проблемы.

Среди проектов, представленных ребятами, – ролевая игра для подростков «Краски жизни», профподготовка «Будущее Арктики», волонтёрство в медицинских учреждениях «Ангелы в действии», ледовый фестиваль «Будь здоров!», выставки молодых художников «НаСевереРисуй», новые военно-патриотические клубы и другие.

Форум стал площадкой для создания и дальнейшей реализации детских и молодёжных идей. Лучшие проекты детской инициативы по итогам конкурсного отбора будут поддержаны «Движением Первых». Результаты станут известны уже в ноябре.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

На I съезде «Движения» утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Фото: https://gov-murman.ru