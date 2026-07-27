Форум-фестиваль «Капитан Грэй» бьёт рекорды по числу заявок: нововведения 2026 года представили на федеральном телеканале

Один из главных литературных проектов Мурманской области - форум-фестиваль «Капитан Грэй» был представлен в программе «Моя гитара» на крупном федеральном телеканале. Бессменный руководитель проекта, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов вместе с ведущим передачи, поэтом и исполнителем Алексеем Витаковым раскрыл секреты и уникальные детали фестиваля.

В студии собрались звездные гости: заслуженный артист России Владимир Завикторин, актёр Олег Белоусов, автор-исполнитель, лауреат «Капитана Грэя» Наташа Штепа, музыкант Владимир Поляков и исполнительница Ульяна Полиенко.

Илья Виноградов рассказал, что 16 лет назад фестиваль стартовал как камерное событие, а сегодня входит в число крупнейших литературных форумов страны.

«Нас поддержали правительство Мурманской области, Союз писателей России, и фестиваль начал расти — по количеству участников, по географии заявок, по интересу к нему. В этом году будет несколько новшеств. Например, на атомном ледоколе «Ленин» состоится круглый стол о том, как литература и авторская песня могут продвигать интерес к Арктике, к нашему региону», — поделился он.

Также мурманский писатель отметил, что в этом году количество заявок побило рекорды: только за первый день приёма поступило 53 заявки, а среди участников — впервые поэт из Бразилии.

В 2026 году фестиваль впервые пройдёт в новом формате. В его рамках состоится межрегиональный форум национальных литератур «Народ. Единство. Литература», посвящённый традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Проект получил грантовую поддержку Министерства культуры Мурманской области. Форум станет площадкой для диалога писателей, поэтов и читателей из разных регионов России, укрепит культурные связи и даст импульс новым литературным проектам.

Запись программы доступна по ссылке.

Напомним, Всероссийский форум-фестиваль «Капитан Грэй» проводится в Мурманской области с 2012 года. В этом году фестиваль состоится с 1 по 5 октября в Мурманске при поддержке Союза писателей России и Министерства культуры региона. Приём заявок на участие в фестивале в номинации авторской песни продолжается до конца июля по ссылке.

Поддержка литературного творчества и развитие культурных проектов — одна из ключевых задач народной программы «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/571688/#&gid=1&pid=1