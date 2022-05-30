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Мурманская область. Арктика (16+)30.05.22 14:00

Форум «КультАрктика», приуроченный ко Дню области, собрал на своих площадках порядка 40 тысяч человек

Форум «КультАрктика», прошедший с 27 по 29 мая в Кольском Заполярье под девизом «Арктика – территория традиций и эксперимента», объединил в своей масштабной программе около 200 мероприятий. Ключевыми стали пленарное заседание и пять секций деловой программы, концерт известной российской эстрадной певицы Пелагеи и выступления муниципальных творческих коллективов на площади Пять Углов, а также гастрономический фестиваль «Арктическая кинокухня».

«В деловой части Форума «КультАрктика» принимали участие более 500 человек, представители всех муниципалитетов Мурманской области, руководители региональных министерств, делегации из Красноярского края, Псковской и Архангельской областей, республики Коми, городов Москвы и Санкт-Петербурга, а также делегация из Совета Федераций», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, открывая оперативное совещание в правительстве региона.

Всего около 40 тысяч человек посетили мероприятия масштабного форума, а концерт на площади Пять Углов, специальным гостем которого стала заслуженная артистка РФ певица Пелагея, собрал более 20 тысяч северян.

Наряду с этим масштабным мероприятием за минувшую неделю в регионе прошёл целый ряд других значительных событий. Так, 25 мая в рамках празднования последнего звонка на территории спортивного комплекса «Долина Уюта» состоялся фестиваль молодёжных субкультур. Спортивная и культурная программа, по словам главы региона, были высоко оценены его главными участниками – выпускниками области.

Кроме того, в минувшие выходные в нашем регионе стартовал второй этап федерального проекта «Чистая Арктика».

«Мурманская область стала форпостом федеральной акции, положив старт большому комплексу экологических мероприятий в регионах Российской Арктики, – подчеркнул глава региона. – В Мурманске, Кандалакше и Кировске более 300 волонтёров провели мероприятия по уборке акваторий Кольского, Канадалкшского заливов, а также берег озера Верхнее. В этот день было собрано 12 тонн мусора».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в своём выступлении на оперативном совещании Андрей Чибис также выразил благодарность организаторам, сотрудникам РЖД и лично главе компании Олегу Белозерову за то, что в Мурманск приехал «Поезд Победы». Губернатор также поблагодарил учреждения и волонтёров, задействованных в организации акции. За дни работы первой в мире иммерсивной инсталляции, размещенной в движущемся составе поезда, её посетили 3000 человек.

«В наше время как никогда крайне важно помнить все славные подвиги наших предков и не допускать повторения исторических трагедий», – подчеркнул глава региона.

Фото: https://vk.com/arctictv51?z=photo-4185250_457294399%2Fwall-4185250_153274

 

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