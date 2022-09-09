Форум «Ладога»: с командой Мурманской области встретился вице-губернатор Владимир Евменьков

7 сентября стал Днём регионов на Межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога». В мероприятиях приняли участие заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева, заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, представители правительств Ленинградской, Калининградской, Вологодской, Псковской и Новгородской областей, Республики Коми и Ненецкого автономного округа.

Главной темой форума «Ладога» стало патриотическое воспитание молодёжи.

Для почетных гостей была подготовлена обширная программа, в рамках которой они познакомились с уличной выставкой «Партизанский обоз», рассказывающей о подвиге партизан, которые в 1942 году смогли провести героическую операцию по доставке более 40 тонн продовольствия в осажденный Ленинград; стендовой выставкой «Вехи истории. Эпоха Петра I»; стендом исторического парка «Россия – моя история»; экспозицией «Под знаменем победы. ЛДНР 2014-2022 гг.», представляющую предметы из коллекции Музея боевого братства России, собранные на полях сражений в ДНР.

На центральной дороге пансионата «Зелёный Бор» в Луге, где в этом году проходит молодёжный форум «Ладога», в память о погибших в ходе специальной военной операции военнослужащих в рамках акции «Сад памяти» были высажены 15 туй.

«Мы знаем, что для нас значит День Победы и Великая Отечественная война, но не менее важно говорить о современных героях, которые сегодня пошли защищать нашу Родину, её суверенитет и независимость, будущее наших детей и внуков ценой своей жизни. Посадив аллею в память о погибших, каждый проходящий будет вспоминать о них. Это очень важная акция», – сказала Любовь Совершаева.

На панельной дискуссии с участием почетных гостей презентовали образовательные потоки форума, обсудили вопросы повышения компетентности молодых лидеров относительно патриотической повестки в Российской Федерации; определения позитивных ценностей и идеалов для современной молодёжи; формирования молодежных команд для реализации проектов патриотической направленности в различных сферах на территории СЗФО, а также налаживание межотраслевого и межведомственного сотрудничества в сфере патриотического воспитания.

В завершении Дня регионов Владимир Евменьков пообщался с делегацией Мурманской области.

«Уверен, что за три дня форума вы уже почерпнули многое, что можете применить и использовать в своей работе, общественной деятельности и просто в жизни», – сказал вице-губернатор. По итогам встречи был сформирован ряд поручений в сфере молодежной политики.

Напомним, межрегиональный молодежный образовательный форум «Ладога» проводится с 2009 года. Его организаторами выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области совместно с Федеральным агентством по делам молодежи.

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, в этом году его участниками стали порядка 700 молодых учёных, краеведов, исследователей, журналистов, волонтеров и активистов со всего Северо-Запада, в том числе 15 представителей Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru