Форум молодых педагогов в Мурманске объединит более 1200 участников со всего региона

С 27 по 30 октября в Мурманске на базе Губернаторского лицея пройдёт Форум молодых педагогов Мурманской области — региональная площадка для профессионального общения и обмена опытом. В мероприятии примут участие 1200 педагогов из всех муниципалитетов региона, а также представители власти, предприятий, вузов, колледжей.

Программа объединит образовательные и дискуссионные форматы, интерактивные сессии и работу тематических площадок. Участники обсудят поддержку молодых семей, карьерные возможности для педагогов, гранты и стипендии для талантливой молодёжи, раннюю профориентацию школьников и партнёрство с предприятиями региона. В работе примут участие эксперты ведущих компаний — «ФосАгро», «НОВАТЭК», «Росатом», СЗФК, «ЕвроХим», «Антей-Север». Также с лекцией о популяризации культурного наследия и традиционных ценностей России выступит приглашенный спикер – доцент, заместитель заведующего кафедрой социологии и психологии политики МГУ им. М.В. Ломоносова Иван Политай.

В первый день в форуме примут участие представители Апатитов, Кандалакшского, Ковдорского и Печенгского округов. Второй день соберёт педагогов из Кировска, Мончегорска, Заозерска, Кольского и Ловозерского округов. В третий день к мероприятию присоединятся представители Оленегорска, Полярных Зорь, Александровска, Североморска, Видяево и Терского округа. Завершающий день форума будет посвящён педагогическому сообществу города Мурманска.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, форум реализуется в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!». Его основная цель — поддержка молодых педагогов, развитие их профессиональных компетенций и вовлечение в ключевые региональные проекты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555897/#&gid=1&pid=1