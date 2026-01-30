Форум «Новая философия воспитания» состоялся в Мурманске

Участников мероприятия - советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – тепло приветствовала заместитель председателя комитета по образованию и науке регионального парламента Лариса Орлова:

- Этот форум объединяет всех, кто, не жалея сил и знаний, формирует будущее нашего региона. Уверена, что он станет площадкой, платформой для конструктивного диалога, обмена опытом, для выработки новых подходов к воспитанию подрастающего поколения.

Депутат подчеркнула, что новая философия воспитания строится на основе соблюдения прав детей, уважения к их достоинству и, конечно же, поддержке развития и самореализации.

Лариса Орлова пожелала участникам плодотворной работы, новых идей и ярких побед.

Региональный форум советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Новая философия воспитания Мурманской области» проводится с целью обмена лучшими региональными практиками и формирования единых подходов к воспитательной работе в образовательных организациях региона.

В рамках форума представлены демонстрационные и образовательные площадки, где участники поделятся эффективными методиками работы, а также результатами реализации проекта «Навигаторы детства». Отдельное внимание - вопросам профилактики, безопасности и защите прав несовершеннолетних с участием представителей надзорных и правоохранительных органов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/33785/