Форум «Песочница.Фест» помог волонтёрам торгового порта найти новые направления для своей работы

Мероприятие собрало на своей площадке корпоративных волонтёров, активистов и представителей НКО Мурманской области. Среди них была и команда АО «Мурманский морской торговый порт». Перед собравшимися была поставлена задача поделиться опытом и сообща найти инструменты для развития экологических и социальных инициатив.

Всего за несколько часов во время стратегических сессий были придуманы и продуманы до мельчайших подробностей новые проекты. Участники «Песочницы» смогли решить некоторые задачи, например, как объединить НКО региона, как сделать культурную жизнь Мурманска заметней, какие новые курортные направления и туристические экопроекты можно запустить в Заполярье.

«Подобные мероприятия помогают специалистам со всего региона познакомиться, чтобы обменяться опытом, подружиться и в дальнейшем успешнее взаимодействовать. Команда Мурманского морского торгового порта вынесла для себя множество новых идей, которые в ближайшее время планируем внедрять в работу», - рассказала инспектор службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Ольга Трубицына.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253435%2Fwall-149919532_3437