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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.22 17:30

Форум «Северный характер: ИНКультура» переносится на апрель

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу Международный Форум искусства и кино «Северный характер: ИНКультура» переносится на 13-14 апреля. Коронавирусные ограничения, действующие на сегодняшний день в регионе, не позволяют провести кинофестиваль, выставки, мастер-классы и дискуссии в офлайн формате.

Напомним, форум планировался на 26-27 февраля. Его цели - помочь людям с особенностями здоровья проявить свои творческие способности, дать возможность обсудить проблемы доступной среды в учреждениях культуры региона и обменятся опытом с коллегами из других городов.

Организаторы форума – продюсерский центр «Северный характер» связывается с каждым участником и экспертом, уже подавшими заявки, и обсуждает возможности переноса мероприятий.

Актёр и режиссёр Антон Богданов, который планировал привезти в Мурманск свой фильм «Нормальный только я» (12+) готов приехать в столицу Заполярья в апреле. Также готовы поменять график эксперты и авторы фильмов из других городов России и наши шведские партнёры.

Форум пройдёт при поддержке Фонда президентских грантов и Правительства Мурманской области, шведской организации WEBBON и Шведского института. Партнеры фестиваля - Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманский Арктический Государственный университет, Общественная организация клуб молодых инвалидов «Валентина плюс», кинотеатр «Мираж».

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