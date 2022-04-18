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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 17:30

Форум «Сильные идеи для нового времени»: отбор проектов проходит по 7 направлениям

В России объявлен сбор идей на второй форум «Сильные идеи для нового времени», который проводят АСИ и Фонд Росконгресс.

Цель форума – выбор и реализация 100 сильных идей, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Заявки принимаются на крауд-платформе ideas.roscongress.org до 22 апреля. В этом году увеличилось число направлений, по которым идет сбор идей – их семь. Также организаторы запускают отдельный молодежный трек для ребят от 16 до 24 лет, который пройдет на уровне регионов.

Идеи принимают по тематическим направлениям:

- «Национальная социальная инициатива» (НСИ) - идеи по развитию новых моделей повышения качества социальных, медицинских и образовательных услуг; по эффективной борьбе с бедностью и оказанию мер социальной поддержки; по снижению смертности от неинфекционных, сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

- «Национальная технологическая инициатива» - идеи, помогающие обеспечить маломобильных граждан экологически безвредным транспортом; по реализации технологических решений в области здоровьесбережения и адаптивного питания с учетом показаний здоровья; по созданию сети инженерно-образовательных консорциумов в российских университетах и научных организациях.

- «Национальная кадровая инициатива» - идеи по созданию системы дополнительного образования и профориентации детей; по созданию возможностей для молодежного предпринимательства и трудоустройства; по поддержке человека при поиске работы и развитии карьеры.

- «Национальная экологическая инициатива» - идеи по подготовке и адаптации государства, бизнеса и населения к последствиям изменения климата; по формированию и развитию рынка решений и сервисов, улучшающих экологическое благополучие граждан с помощью «чистых технологий».

- «Предпринимательство» - идеи по повышению инвестиционной активности в регионах; по снижению административного давления на бизнес и улучшению бизнес-климата для МСП и самозанятых.

- «Развитие регионов» - идеи по созданию новых межрегиональных проектов, которые должны стать точкой роста для соседних регионов; по развитию сервисов, позволяющих использовать богатство Арктики для прорывного развития страны, а также проекты, предлагающие новые смыслы и миссии развития малых городов и сел.

- «Открытый разговор» - нестандартные идеи для повестки развития России – 2030, не вошедшие в прочие тематические треки.

До начала мая широкое экспертное сообщество отберет топ-1000 идей. Экспертный совет АСИ, новый состав которого сейчас формируется, займется отбором топ-200. К июню председатель и бюро экспертного совета АСИ отберут топ-100 идей.

В новый состав совета войдут около ста человек – это представители экспертного, предпринимательского, научного и отраслевых сообществ, а также органов государственной власти.

Финальной точкой летом 2022 года станет очный двухдневный форум. Там планируется презентовать 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания - продемонстрировать 10 из них руководству страны.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, первый форум АСИ и Фонда Росконгресс «Сильные идеи для нового времени» прошел в ноябре 2020 года. Из 15 тысяч идей, поступивших на крауд-платформу форума, экспертами отобраны 1000 проектов для дальнейшей проработки, 828 отмечены регионами, 592 успешно завершили акселерационную программу форума, 100 лидеров идей приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

Фото: https://ideas.roscongress.org/

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