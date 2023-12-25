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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.23 16:15

«ФосАгро» и «Аэрофлот» поздравили 60-тысячного пассажира авиарейса «Кировск - Москва»

Регулярные рейсы по данному направлению «Аэрофлот» начал выполнять в декабре 2022 года. На первоначальном этапе они выполнялись три раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям на самолётах «Airbus A320».

Спустя год после начала полётов в связи с растущей популярностью направления «Аэрофлот» поэтапно увеличил число рейсов в аэропорт Хибины до девяти в неделю. В минувшую субботу число пассажиров, воспользовавшихся этими рейсами, достигло 60 тысяч.  Юбилейным пассажиром стал житель москвич Олег Иванов, который в субботу, 23 декабря, вылетел в столицу рейсом SU1347. Олегу вручили сувениры от аэропорта и компании «ФосАгро», а от «Аэрофлота» – сертификат на бесплатный перелёт и модель самолёта.

- Молодая, но перспективная воздушная линия Москва – Хибины пользуется большим спросом у любителей активного отдыха. Этой зимой «Аэрофлот» увеличил частоту полётов в регион, чтобы обеспечить комфортными авиаперевозками ещё больше поклонников горнолыжного спорта. Кроме того, до 15 апреля 2024 года наши пассажиры могут воспользоваться акцией по бесплатной перевозке лыжного снаряжения, - сообщил руководитель представительства ПАО «Аэрофлот» в городе Мурманске Константин Григорьев.

- Я достаточно часто бываю в Кировске – и по работе, и для того, чтобы отдохнуть. Мне здесь очень нравится: отличный город, классный сервис, потрясающая природа. То, что я стал юбилейным пассажиром «Аэрофлота», для меня полная неожиданность, и это очень приятно, - сказал Олег Иванов.

Аэропорт Хибины - второй по значимости в Мурманской области и является главными воздушными воротами юга региона. За 11 месяцев 2023 года его услугами воспользовались более 177 тысяч пассажиров, что на 18% больше, чем за весь 2022 год.

На протяжение последних 10 лет аэропорт Хибины динамично развивается. Так, благодаря совместной работе федеральных и региональных властей, а также вложениям компании «ФосАгро» здесь появились современные курсоглиссадная радионавигационная система захода на посадку, система огней высокой интенсивности и новая техника наземного обслуживания. Помимо этого, аэропорт ежегодно проводит мероприятия по совершенствованию инфраструктуры, ведутся работы по обновлению здания и помещений аэровокзала.

В 2023 году в рамках программы развития аэропорта было выполнено проектирование его плоскостных сооружений, что в перспективе позволит заявить проект капитальной реконструкции взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта Хибины на участие в федеральных госпрограммах. Помимо этого, продолжился капремонт ВПП с заменой бетонных плит – эту работу в аэрогавани проводят ежегодно. Расширился и парк наземной техники, а также радиотехнического оборудования. Кроме этого, у здания аэровокзала построена новая бесплатная автопарковка на 140 мест. Теперь общая вместимость двух парковок аэропорта достигла 290 мест.

- Также мы проделали большую работу для того, чтобы повысить категорию нашей взлетно-посадочной полосы. Полученная нами лицензия на повышенную категорию ВПП открыла для нас возможность принимать воздушные суда большего размера и вместимостью до 200 кресел, что обеспечит еще больший комфорт пассажиров и повысит транспортную доступность Кировска и Апатитов, - рассказал директор аэропорта Хибины Сергей Пилипонский.

Совершенствование инфраструктуры аэропорта - важная часть инвестиционной стратегии «ФосАгро», направленной на развитие горно-туристического кластера в Хибинских горах. С 2013 года компания вложила в развитие аэрогавани более 1,15 млрд рублей. Важность этой работы отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Николай Михайлов.

- Близость аэропорта «Хибины» к Кировску и его туристической инфраструктуре обязывает увеличивать количество рейсов. В свою очередь, и мы стараемся делать все для того, чтобы это направление становилось более привлекательным – как для местных жителей, так и для наших гостей. Например, сейчас за счет средств областного бюджета мы субсидируем рейсы в Санкт-Петербург и обратно. Кроме этого, с 1 января увеличится количество рейсов автобусного маршрута, соединяющего Кировск и аэропорт «Хибины». Все они будут привязаны к авиарейсам, что также повысит транспортную доступность курорта и добавит комфорта для наших пассажиров, - отметил Николай Михайлов.

Общий объём инвестиций «ФосАгро» в уже реализованные проекты развития горно-туристического кластера «Хибины» составил более 6 млрд рублей. В этом году вклад компании в совершенствование инфраструктуры «Большого Вудъявра» превысит 1,5 млрд рублей. В 2023 году горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» признан победителем Национальной премии «Горы России» в номинации «Лучший в России горнолыжный курорт в черте города». В прошлом сезоне курорт посетило более 335 тысяч гостей, рост составил 25%. Одним из преимуществ курорта является его высокая транспортная доступность, время перелёта от Шереметьево до аэропорта Хибины всего два часа.

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