Фотограф из Петербурга привезёт в Мурманск выставку «Крайний»

23 мая в 12.45 в ДК народного творчества имени С.М. Кирова в Мурманске откроется выставка «Крайний» петербургского фотографа и блогера Александра Мазурова. (6+)

Александр живёт в Санкт-Петербурге, но благодаря фотографии проводит большую часть времени за его пределами, особенно на Севере. Вдохновленный природой, он ставит себе цель отражать этот элемент в своих персональных и коммерческих снимках, а также показывать красоту родной страны.

Александр работал с Sony, S7 Airlines, Visit Europe и др. Призёр конкурсов «Молодые фотографы России», «Best Of Russia», «РГО. Самая красивая страна», посол программы «Родные города».

Выставка пройдёт в рамках фестиваля «Северный характер: green screen». Посетители смогут увидеть фотографии, снятые исключительно в северных регионах России - от Мурманской области до Чукотки. Фотографии знакомят не только с пейзажами Крайнего Севера, но и с жизнью северян – людей, живущих порой в суровых условиях, но при этом обладающих исключительной волей к жизни.

В 13.00 в фестивальном зале ДК Кирова состоится встреча с блогером, на которой он расскажет, как снять впечатляющие кадры природы. Вход свободный.

Организатор фестиваля - АНО «Продюсерский Центр «Северный характер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры Мурманской области.

Фото предоставлено АНО «Продюсерский Центр «Северный характер».