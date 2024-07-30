Фотограф Наталья Могилевская и художница Любовь Владыкина исполнят «Северный дуэт. На краю света»

2 августа в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» откроется выставка «Северный дуэт. На краю света» фотографа Натальи Могилевской и художницы Любови Владыкиной. Двух мурманчанок, работающих в разных творческих направлениях: художественная фотография и современное изобразительное искусство, объединяет одно – любовь к природе Крайнего Севера.

Как сообщает vk.com/21aart, Любовь Владыкина – художница, преподаватель и основатель студии «VLADYKINA ART», которая проводит обучающие курсы и тематические творческие мероприятия. Сейчас в студии Любови несколько направлений мастер-классов: работа с алкогольными чернилами, объёмная живопись, акварельный скетчинг, абстракция акрилом. Благодаря большому опыту преподавания в педагогическом колледже, в процессе обучения Любовь формирует у каждого навык рисования.

Наталья Могилевская – профессиональный фотограф, амбассадор Кольского края, создатель авторского проекта «На Севере – замечай!» Мастерски показывает красоту природы через фотографии, призывая людей со всего света побывать здесь, увидеть север лично и влюбиться в него с первого взгляда.

Фотографии Натальи публикуются в европейских журналах и других. Она активно сопровождает, фотографирует туристические группы и индивидуальные поездки по местам нашего края. Наталья проводит авторскую обучающую прогулку «Замечай» по уголкам Мурманской области, где учит людей замечать красоту вокруг, фотографируя её на телефон.

«Северный дуэт. На краю света» – это выставка про любовь к природе Кольского края. На открытии у вас будет возможность познакомиться с авторами и задать вопросы про представленные картины, а также услышать чарующую музыку от проекта «АТМА».

Открытие состоится 2 августа в 18.00. Вход свободный. (16+)

Выставка будет экспонироваться со 2 по 31 августа.

Фото: https://vk.com/21aart?z=photo-196983427_457243125%2Falbum-196983427_00%2Frev