Фотографии Мурманского морского торгового порта выставили в анфиладе Главного штаба Эрмитажа

В государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге открылась выставка «Я здесь живу». На ней представлены работы пятидесяти молодых фотографов Евразии – всего 400 снимков. Открывает выставку серия фотографий «Мурманск – город-порт» Ксении Минко.

Выставка открылась в рамках XVII международного медиафорума журналистов «Диалог культур», который организован по инициативе медиаконгресса «Содружество журналистов», при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Союза журналистов России, Президентского фонда культурных инициатив и Фонда «Русский мир». На торжественной церемонии открытия почетными гостями стали председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

«Мы с удовольствие выставляем эти фотографии, потому что, мне кажется, что они достойны быть в анфиладе Главного штаба Эрмитажа. Поэтому давайте поздравим участников выставки с гениальным началом пути! Я очень рад, что мы здесь открываем выставку малой Родины большой страны. И вы таким образом увидите практически все регионы России, работы, созданные молодыми авторами о своей земле, о своей истории. Самое главное, что они свою малую Родину видят, как центр Вселенной», - уверен председатель медиаконгресса «Содружество журналистов» Ашот Джазоян.

Не удивительно, что серия «Мурманск – город-порт» рассказывает про визитную карточку города – Мурманский морской торговый порт. Ведь именно его краны с архитектурной подсветкой давно стали символом столицы Кольского Заполярья.

«Незамерзающий порт – место уникальное. И я очень хотела, чтобы все гости Эрмитажа познакомились с Мурманском именно сквозь призму порта. Всем известно, что заполярный город начинался именно с порта», - рассказывает специалист по связям с общественностью АО «ММТП» Ксения Минко.

Выставка открыта в Главном штабе Эрмитажа и будет работать в течение трёх недель. Кроме российских авторов представлены и работы фотографов из-за рубежа – всего в мероприятии приняли участие представители шестнадцати стран.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251805%2Fwall-149919532_3216