Фотографии Мурманской области представлены на фотофестивале «Самая красивая страна» в Новой Третьяковке

Шесть фотографий из Мурманской области вошли в экспозицию мультимедийной фотовыставки-фестиваля Российского географического общества «Самая красивая страна», которая проходит в Москве, в Новой Третьяковке, с 18 июля по 5 октября текущего года.

Проект собирает лучшие снимки природы, архитектуры и жизни людей со всей страны. Гостей ждут «ожившие» фотографии на больших экранах, VR-кинотеатр 360°, встречи с фотографами и насыщенная просветительская программа.

Мурманская область представлена сразу в нескольких номинациях — пейзаж, архитектура, «Россия в лицах», «Россия с высоты птичьего полёта».

Авторы, чьи работы вошли в экспозицию:

— Виталий Новиков – «В порту», г. Мурманск;

— Игорь Чубаров – «Когда развеется туман…», гора Поазуайвенч;

— Лев Федосеев – «Оленья карусель», с. Ловозеро;

— Дмитрий Медянцев – «Отражение ноября», озеро Малый Вудъявр;

— Xiao Zhu – «Ночь на севере», г. Кировск;

— Олег Семенкевич – «В предзакатном свете», озеро Имандра, г. Апатиты.

«Для региона – большая честь участвовать в фотовыставке «Самая красивая страна» в Третьяковской галерее. Фотографии участников – это не просто красивые кадры. Это честный взгляд на Север: на людей, которые здесь живут и работают, и на природу, которая не перестает удивлять своей красотой. Уверена, что гости выставки смогут прочувствовать особую атмосферу Арктики даже через фотографии и вдохновиться отправиться в Мурманскую область, чтобы увидеть Заполярье своими глазами. Тем более что у нас начался сезон северного сияния», – отметила заместитель губернатора Мурманской области Александра Кондаурова.

Фото (дирекция фотовыставки-фестиваля «Самая красивая страна»): https://gov-murman.ru/info/news/551872/#&gid=1&pid=6