Фотографии специалиста ММТП участвуют в конкурсе «Охрана труда в действии»

В рамках общественно-просветительской компании «Здоровье. Ответственность. Труд» Министерство труда и социального развития Мурманской области проводит конкурс на лучшую фотографию «Охрана труда в действии».

На конкурс поступило более 2000 фоторабот, из которых организаторы выбрали самые интересные. Среди официальных участников - две фотографии, сделанные в Мурманском морском торговом порту. Их автор – ведущий специалист по работе с подрядными организациями Вадим Старицын. С этими фотоработами он принимал участие в конкурсе, посвящённом охране труда, который проходил в ММТП весной этого года. После этого было принято решение отправить две работы Вадима на областной конкурс.

«Я увлекаюсь фотографией. Это мой первый опыт участия в таких больших конкурсах, что для меня само по себе хороший результат», - рассказал Вадим Старицын.

Конкурсные фотографии опубликованы в группе «ВКонтакте» и открыты для голосования по ссылке: https://vk.com/album-197255912_303469244. Голосование проходит с 18 июля по 11 августа. Лучшие работы будут представлены на выставке в рамках Всероссийской недели охраны труда-2024.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255785%2Fwall-149919532_4073