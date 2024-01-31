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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 18:00

Фотографии в резюме помогают работодателям принять решение

Большинство эйчаров рассматривает резюме независимо от того, есть ли в нём фото соискателя, однако при наличии фотографии представителям компаний легче принять решение о приглашении на интервью. К такому заключению пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 компаний из всех округов страны.

В 93% компаний эйчары рассматривают резюме без фотографии: 82% — на любые позиции, 11% — на некоторые. 5% работодателей признаются, что не готовы рассматривать резюме кандидатов без фото.

Хотя прикреплять фото в резюме не обязательно, 6 из 10 эйчаров признаются, что наличие снимка имеет значение и помогает рекрутеру определиться: 43% опрошенных хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, ещё 20% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции. Судя по комментариям, в топ-5 должностей, соискателям которых крайне желательно прикреплять фото к резюме, входят клиентские менеджеры, специалисты по продажам, секретари, офис-менеджеры и руководящие работники. 29% эйчаров утверждают, что фото в резюме никак не влияет на их решение.

Число HR-менеджеров, которым не нужна фотография для принятия решения о приглашении кандидата на интервью, за два года выросло на 11 процентных пунктов (с 18 до 29%).

Время проведения опроса: 12—25 января 2024 года.

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