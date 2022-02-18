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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 11:00

Фотография оленьей карусели, снятой мурманским журналистом, вошла в шорт-лист престижного международного фотоконкурса

Работа фотокорреспондента «Мурманского вестника» Льва Федосеева https://npacontest.com/shortlist/4/work/2360 вошла в шорт-лист международного фотоконкурса «News Photo Awards. A Changing World», организованного агентством ТАСС. 

Организаторы фотоконкурса «News Photo Awards. A Changing World», который проводит информационное агентство России ТАСС, опубликовали на официальном сайте конкурса (https://npacontest.com/) шорт-лист работ по итогам голосования членов жюри.

«Мы получили тысячи фотографий со всего мира. В них нашли отражение все ключевые события прошлого года. Участники конкурса продемонстрировали, в каких сложных и опасных условиях порой работают фотожурналисты. На конкурс было прислано очень много сильных работ, выбрать лучшие для шорт-листа было весьма непросто, и я благодарю всех членов нашего большого международного жюри за уделенное время и профессиональные оценки», – сказал глава редакции фотоинформации ТАСС, председатель жюри конкурса Григорий Дукор. Фото Льва Федосеева будут бороться за Гран-при и за победу в номинации «Environment» («Окружающая среда»).

Фотографии оценивали 12 экспертов, являющиеся признанными специалистами в области фотожурналистики и представляющие ведущие мировые СМИ: «Action Press», «AFP», «Anadolu», «ANSA», «DPA», «EFE», «Kyodo News», «Yonhap», «Xinhua», ТАСC и др.

На конкурс поступило около 5 тысяч работ от фотографов из 74 стран. Больше всего заявок пришло из Китая, США, Индии, Турции, Бразилии, Испании и России.

Церемония объявления победителей конкурса пройдёт 24 марта в онлайн-формате. Обладатель Гран-при получит 10 тысяч долларов, а победители в номинациях – по 3 тысячи долларов.

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