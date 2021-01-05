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Мурманская область. Арктика (16+)05.01.21 12:30

Фотоисторией новогодних праздников в Заполярье с северянами поделится областной краеведческий музей

Областной краеведческий музей приглашает мурманчан и гостей города на фотовыставку «История новогодних чудес».

На выставке из фондового собрания музея представлены фотографии новогодних праздников в Заполярье периода с 1930 по 2017 годы. Утренники, новогодние традиции, блюда праздничного стола и ожидание нового счастья – всё это объединяет жителей нашей страны через время и расстояние.

Фотоработы хранят воспоминания о первых новогодних торжествах советского времени и о том, как праздник отмечали в годы Великой Отечественной войны. Посетители выставки увидят фотопортрет Деда Мороза в облике партизана и смогут разделить эмоции тех, кто встретил Новый год в бомбоубежище.

Выставка продлится до 31 января. С условиями посещения музея в новогодние праздники можно ознакомиться в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

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