Фотоконкурс «Безопасность труда», впервые организованный в Мурманском морском торговом порту, пройдёт во всех предприятиях Национальной транспортной компании

Об этом рассказал директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности ММТП Алексей Дегтярев на торжественной церемонии, которая завершила месячник охраны труда.

В её рамках были подведены итоги сразу нескольких конкурсов, организованных в мурманском порту НТК. Производственные соревнования касались самых разных аспектов этой очень большой и очень важной темы: готовности к ликвидации аварийных ситуаций, оказанию первой помощи, виртуозному управлению портовой техникой, культуры производства и возможности проявить безопасность труда сквозь призму фотообъектива.

«Важно, что такая работа приносит свои плоды. У нас есть положительная динамика к снижению количества несчастных случаев. Но важно помнить, что никакие усилия руководителей и ответственных работников, отвечающих за это направление, не позволят добиться максимального эффекта без заинтересованности и активного участия каждого работника. Это важно для каждого из вас, для ваших семей», - сказал заместитель директора - директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности ММТП Алексей Дегтярев.

Почти 50 работников ММТП были отмечены по итогам конкурсов. Они получили ценные призы, а победителям в номинациях была вручена фирменная одежда с символикой Национальной транспортной компании. А ещё награды получили юные представители портовых семей за участие в конкурсе рисунков, посвящённых теме охраны труда.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255016%2Fwall-149919532_3947