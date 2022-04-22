Фотолетопись Великой Отечественной войны: северян приглашают на выставку «Героический Севастополь»

22 апреля в 17.00 в отделе Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» состоится торжественное открытие фотовыставки «Героический Севастополь» из собрания Мультимедиа Арт Музея (г.Москва).

Выставка отражает один из самых ярких и драматических периодов Великой Отечественной войны: героическую оборону Севастополя в 1941-42 годах и его освобождение 9 мая 1944 года.

В основе экспозиции работы легендарного фронтового кинооператора и специального фотокорреспондента газеты «Правда» Владислава Микоши. В Севастополе Микоша ни на минуту не расставался с кинокамерой и фотоаппаратом «Лейка», умудряясь параллельно вести съемку и фотографировать, даже когда это было смертельно опасно.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в экспозицию вошли работы выдающихся военных фотографов: Евгения Халдея, Ивана Шагина, Виктора Темина, Валерия Фаминского, Бориса Шейнина, а также неизвестных авторов. На снимках - воздушные и морские сражения; улицы и набережные, разрушенные войной; лица защитников города; праздничный салют над освобожденным Севастополем; возвращение к нормальной жизни.

Выставку можно посетить до 22 мая.