Фоторабота Николая Жолнина вошла в число лучших на конкурсе Русского географического общества

Известный мурманский фотограф, работник Мурманского морского торгового порта Николай Жолнин стал финалистом VI фотоконкурса «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество. Столь высокую оценку в номинации «Многоликая Россия» получила его работа «Красный рояль». Всего на конкурс было прислано около 60 тысяч работ.

Наш коллега рассказал, что снимок, как это часто бывает, родился спонтанно. Находясь в Мурманском областном художественном музее, он увидел сценку, когда девушки из русского народного хора во время перерыва между выступлениями присели за ярко-красный рояль и общались между собой.

«Меня поразило сочетание насыщенных цветов, улыбок девушек, классического инструмента и русских народных костюмов. Ну, а сделать снимок помогла моя привычка всегда держать фотоаппарат под рукой», - рассказал Николай Жолнин.

Отметим, что на протяжении всей профессиональной биографии судьба Николая Германовича связана с Мурманским морским торговым портом. Тема развития старейшего предприятия Мурманска и труда портовиков является одной из главных в его творчестве. Он снимает порт, начиная с 90-х годов ХХ века. Благодаря ему удалось запечатлеть различные этапы жизни предприятия и его работников - поколений мурманских портовиков, преданных своему делу.

Коллектив АО «ММТП» поздравляет коллегу и публикует не только снимок-лауреат, но и подборку фотографий Мурманска, Мурманской области и Мурманского морского торгового порта, сделанные Николаем Жолниным.