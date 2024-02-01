Фотовыставка «Кандалакшский заповедник: животные арктических островов» начнёт работу 2 февраля

В ТРК «Плазма» 2 февраля в 14.00 стартует фотовыставка «Кандалакшский заповедник: животные арктических островов». В ходе мероприятия посетителям расскажут том, как можно путешествовать по Арктике с пользой для окружающей среды.

Во время презентации автор фотографий Валентин Колинько расскажет о своих работах и о фотоволонтерстве.

В открытии выставки также примут участие генеральный директор Туристского информационного центра Мурманской области Анастасия Иванова, председатель Мурманского отделения РГО Денис Моисеев, директор Кандалакшского заповедника Сергей Костыренко и начальник судоремонтного цеха «Колатомэнергоремонт» – филиал АО «Атомэнергоремонт» Игорь Кузнецов.

Фотовыставку можно посетить всей семьей до 2 марта.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, открытие выставки приурочено ко 2 февраля – Всемирному дню водно-болотных угодий. Этот экологический праздник имеет важное значение для заповедника - Кандалакшский залив Белого моря в пределах Мурманской области включен в список водно-болотных угодий, имеющих международное значение.

К 90-летию Кандалакшского заповедника автор фотовыставки «Кандалакшский заповедник: животные арктический островов» Валентин Колинько задумал создать такой фотопроект, который обратил бы внимание людей на уникальность животного мира Заполярья, его разнообразие и хрупкость. Снимки должны были ещё раз напомнить о том, что необходимо более бережнее относиться к окружающей среде и сохранять природу.

Фото: https://gov-murman.ru