Фотовыставка «Люди Севера» открылась в Мурманском арктическом университете

В рамках приёмной кампании Мурманского арктического университета будущие студенты смогут познакомиться с фотографиями, узнать о востребованных профессиях на инвестиционных проектах и ключевых предприятиях Кольского Заполярья. Героями портретов стали молодые специалисты, только начинающие свою карьеру, а также признанные профессионалы своего дела.

Рядом с каждым снимком расположен QR-код, перейдя по которому можно узнать историю каждого героя.

Выставка организована Корпорацией развития Мурманской области при поддержке регионального правительства.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, сегодня в Кольском Заполярье реализуются проекты, направленные на развитие международных транспортных перевозок по Северному морскому пути, промышленности, цифровых технологий, арктического туризма. Всего в фотопроекте приняли участие 15 компаний и предприятий: ФГУП «Атомфлот», ООО «НОВАТЭК-Мурманск», ПАО «Норникель», ГК «ФосАгро», АО «Мурманский морской торговый порт», Холдинг «Норебо», АО «Олкон», Кольская АЭС, Кольский научный центр РАН, «ЭЛ5-Энерго», ПАО «Ростелеком», АО «Мурманский тарный комбинат», а также резиденты АЗРФ, реализовавшие проекты в сфере туризма и спорта.

Познакомиться с фотопроектом «Люди Севера» можно на Инвестиционном портале Мурманской области.

Напомним, ранее экспозиция была представлена в деловом центре «Арктика» в апреле.

Фотовыставка расположена по адресу: г. Мурманск, просп. Кирова 1, корпус Л.

Фото: https://gov-murman.ru