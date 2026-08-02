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Мурманская область. Арктика (16+)02.08.26 08:30

Фотовыставка «Отец Героя» открылась в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере - жить!»

Это двенадцатая образовательная площадка, где с начала года при поддержке Мурманской областной Думы экспонируются портреты отцов Героев России, держащих в руках фотографии своих сыновей. Все они служили в воинских частях, дислоцирующихся на территории нашего региона.

В торжественной церемонии открытия принял участие участники специальной военной операции, воспитанники и преподаватели Центра.

Для молодого поколения эта встреча стала уникальной возможностью узнать правду о событиях специальной военной операции из первых уст. В рамках «открытого микрофона» подростки смогли поделиться своими мыслями и личными историями, связанными с участниками СВО, что создало атмосферу глубокого доверия и искренности.

— Эта выставка посвящена отцам, которые воспитали достойных граждан России, и они являются примером патриотизма, мужества и стойкости. Связь поколений очень сильна. Мы искренне благодарны семьям наших героев за возможность прикоснуться к их жизни, почтить память земляков. Мы гордимся нашими ребятами, их боевыми товарищами и всеми, кто сегодня стоит на защите нашей страны. Фотовыставка – это не только дань памяти бойцам, но и глубокое уважение к их родителям, которые воспитали таких доблестных сыновей. Это знак благодарности за их воспитание, за их любовь и за их веру.  Очень важно, чтобы вы, молодое активное поколение, знали и помнили о подвиге своих земляков, – обратился к юным северянам депутат областной Думы Виктор Сайгин.

Впервые фотовыставка «Отец Героя» состоялась в Государственной Думе в октябре 2024 года. Мурманская областная Дума поддержала инициативу коллег. В результате совместной работы с филиалом фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области появилась эта уникальная экспозиция, которая открылась в октябре 2025 года.

Передвижная фотовыставка «Отец Героя» продолжит свою работу в образовательных организациях Мурманской области.

 

 

 

Фото (филиал фонда «Защитники Отечества» по Мурманской области): https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/34638/

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