ФПК назначила пассажирский поезд сообщением Мурманск - Анапа

Для обеспечения перевозок пассажиров в направлении юга России Федеральной пассажирской компанией назначен поезд № 203/204 Мурманск – Анапа. Прибытие и отправление осуществляется на станции Мурманск.

Из Мурманска поезд отправляется в 16.05, время отправления из Анапы – 18.05.

Напомним, что с конца июня, после завершения строительства участка пути в обход моста через реку Кола, до станции Мурманск был назначен поезд № 21/22 сообщением Санкт-Петербург - Мурманск. В связи с технологическими особенностями измененного маршрута в составе поезда временно курсируют одноэтажные вагоны.

Пассажирам, купившим билеты в двухэтажный поезд № 21/22, компания организует рассадку в одноэтажный состав в соответствии с категорией приобретенных мест. Занять свои места в поезде помогут работники поездной бригады.

Другие пассажирские поезда временно продолжают прибывать и отправляться со станции Выходной, где возведен современный вокзальный комплекс. Доставка пассажиров на участке Выходной - Мурманск осуществляется автобусами.