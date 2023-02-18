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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.23 13:30

Французский путешественник Лука Монтей благодарит моряков Северного флота за спасение в Атлантическом океане

«Каждый член экипажа относился ко мне и моей собаке более, чем дружелюбно. Нас приняли, как послов. Я ем четыре раза в день вкусную, свежую, домашнюю еду в очень хорошей компании. На самом деле, я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется. Спасибо. Спасибо большое», - говорит французский путешественник.

Средний морской танкер «Кама» Северного флота, который выполняет задачи в составе отряда кораблей Северного флота, прибыл с деловым заходом в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. На борту танкера в ЮАР доставлен гражданин Франции Лука Монтей, который несколько недель назад был спасен российскими моряками с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане.

Редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала 1 февраля об операции по спасению французского путешественника Луки Монтея российскими моряками в Атлантическом океане. На яхту была высажена досмотровая группа, которая подняла на борт российского танкера одного человека с личными вещами и его собаку.

«Меня зовут Лука и мне 34 года. Десять суток я совершал переход между Кабо-Верде и Французской Гвианой, и автопилот перестал работать. Мне оставалось только продолжить движение самостоятельно в дневное время, и совершить остановку ночью. Длиться это могло долго: две-три недели и больше. Тяжело, но теоретически возможно. А днём я проснулся и услышал, как что-то попало на борт. Оказалось, винт разрушил заднюю часть лодки, и ситуация начала ухудшаться. Я ничего не видел на экране радара, но как-то раз перед сном я посмотрел туда, и увидел «Каму». Я отправил сигнал бедствия по экстренному каналу связи, экипаж судна сразу же спросил, где я находился. Я знал, что на радаре меня не было видно, поэтому я запустил сигнальную ракету, и через две минуты я увидел, как «Кама» меняет свой курс, чтобы меня спасти. И меня спасли», - рассказывает Лука Монтей.

На борту танкера «Кама» спасенному путешественнику была оказана первая медицинская помощь и во время перехода в ЮАР он был обеспечен всем необходимым.

«Каждый член экипажа относился ко мне и моей собаке более, чем дружелюбно. Нас приняли, как послов. Я ем четыре раза в день вкусную, свежую, домашнюю еду в очень хорошей компании. На самом деле, я чувствую себя как дома во всех смыслах. Даже на землю сходить не хочется. Спасибо. Спасибо большое», - говорит французский путешественник.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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