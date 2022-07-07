Фразу «аномально тёплая погода» мы будем слышать реже

В России с 1 июля обновили климатические нормы, благодаря переходу на которые понятие «аномально тёплая погода» будет звучать реже в прогнозах. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пишет ТАСС, по словам Романа Вильфанда, понятие температурной аномалии было актуализировано с учётом изменения климата за последние 30 лет. Ранее в стране использовались средние сезонные значения температур для периода с 1961 по 1990 год.

«В Москве норма для июля, например, повысилась на 1,5 градуса. Это очень много», — уточнил Вильфанд.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве и некоторых регионах Центральной России объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с жарой. При оранжевом уровне опасности повышается угроза здоровью человека. В частности, высокий ультрафиолет и высокая температура могут спровоцировать тепловой или солнечный удар.