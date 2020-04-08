Фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовится к проходу проливной зоны

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» продолжает переход на Балтику после завершения программы испытаний на Северном флоте. В настоящее время корабль находится в южной части Норвежского моря.

Он следует экономичным ходом. Экипаж фрегата занимается совершенствованием военно-морской выучки. Через несколько дней «Адмирал Флота Касатонов приступит к проходу проливной зоны и войдёт в Балтийское море, сообщает пресс-служба Северного флота.