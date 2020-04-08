Мурманская область. Арктика (16+)08.04.20 07:00
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» готовится к проходу проливной зоны
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» продолжает переход на Балтику после завершения программы испытаний на Северном флоте. В настоящее время корабль находится в южной части Норвежского моря.
Он следует экономичным ходом. Экипаж фрегата занимается совершенствованием военно-морской выучки. Через несколько дней «Адмирал Флота Касатонов приступит к проходу проливной зоны и войдёт в Балтийское море, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Сергей
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Рустем
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Ирина51
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