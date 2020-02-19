Фрегат «Адмирал флота Касатонов» планируют передать ВМФ в первом квартале

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», который проходит государственные ходовые испытания на Северном флоте, будет передан ВМФ России в первом квартале этого года, сообщил РИА «Новости» глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В Баренцевом море экипаж корабля отработал постановку пассивных помех и ложных целей комплексами радиоэлектронной борьбы. «Очередной этап испытаний продлится еще примерно неделю, после чего корабль будет готовиться к передаче флоту. Это первый квартал», - сказал Рахманов.

Как сообщила пресс-служба Северного флота, основной упор в испытаниях будет сделан на корабельные комплексы противовоздушной обороны. Неделю назад фрегат успешно испытал зенитный ракетный комплекс «Полимент-Редут», а также радиотехнические системы. Облет фрегата выполнили экипажи самолётов Су-24 и Ан-26 авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота на различных высотах и дистанциях.