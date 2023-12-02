Фрегат «Адмирал флота Касатонов» прибыл в Североморск после выполнения ряда плановых задач боевой подготовки

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования – главную базу Северного флота Североморск после выполнения ряда плановых задач боевой подготовки в акватории Белого моря.

Во время межбазового перехода моряки-североморцы провели тренировки по подготовке и приведению ракетного оружия в готовность к применению и отработали алгоритм действий в ходе проведения условного боя с имитированной морской целью. Также проведены тренировки по противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в новом учебном году, начавшемся 1 декабря, экипаж фрегата ожидает насыщенная боевая учеба и совершенствование военно-морской выучки.

В марте нынешнего года фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил дальний поход, продолжавшийся более 420 суток, в ходе которого обеспечивалось военно-морское присутствие в назначенных районах, выполнялись задачи в составе группировки российского ВМФ в Средиземном море и решались задачи стратегического сдерживания.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12488688@egNews