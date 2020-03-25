Фрегат «Адмирал флота Касатонов» продолжает испытания в Баренцевом море

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» вчера вышел в полигоны боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море для продолжения программы испытаний. За время выхода в море экипаж корабля планирует отработать ряд задач по обнаружению подводных лодок и слежению за ними с помощью комплексов гидроакустического и противолодочного вооружения.

Данный этап программы испытаний обеспечивают подводные лодки Северного флота, выполняющие в Баренцевом море плановые задачи боевой подготовки.

В полигонах боевой подготовки Северного флота новый фрегат также отработает различные виды маневрирования и продолжит проверку систем и механизмов.

Ранее в акватории Баренцева моря фрегат выполнил артиллерийские и торпедные стрельбы, отработал ряд других элементов программы испытаний. А в Белом море был испытан комплекс ракетного вооружения фрегата. Экипаж корабля выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой мишени, расположенной на боевом поле «Чижа» в Архангельской области, и стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по морским мишенным позициям в Белом море.