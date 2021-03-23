Фрегат «Адмирал флота Касатонов» продолжает выполнять задачи дальнего похода в Средиземном море

Новейший российский фрегат «Адмирал флота Касатонов», выполняющий задачи дальнего похода в Средиземном море, отработал пополнение запасов топлива от среднего морского танкера «Вязьма».

В ходе дозаправки корабля от танкера российские моряки провели тренировку по обеспечению безопасности отряда от атаки условного противника на быстроходных маломореходных плавсредствах, а также отработали тактику действий расчётов по борьбе с подводными диверсантами.

Первый дальний поход фрегата «Адмирал флота Касатонов» продолжается с 30 декабря прошлого года. В Средиземном море корабль действует уже более двух месяцев. За это время его экипаж отработал задачи нескольких учений и выполнил деловые заходы в Алжир, Грецию, Египет и Сирию. В ближайшее время североморцы совершат очередной деловой заход в одну из стран региона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, всего за время похода фрегат «Адмирал флота Касатонов» прошёл около 15 тысяч морских миль. В Средиземном море его сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер» и танкер «Вязьма».