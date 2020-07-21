Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вошёл в состав Северного флота

Сегодня Северный флот пополнился фрегатом проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов». Корабль вошёл в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота и стал вторым кораблем данного проекта. Уже несколько лет в составе соединения успешно решает задачи головной корабль данного проекта — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно прошёл полную программу испытаний в Баренцевом, Белом и Балтийском морях.

В настоящее время экипаж под руководством командира корабля капитана 1 ранга Ивана Рогатина готовится к участию в Главном военно-морском параде на рейде реки Нева в Санкт-Петербурге. В день ВМФ России новейший фрегат будет представлять Краснознаменный ордена Ушакова Северный флот в парадном строю кораблей.

Торжественная церемония подъёма Андреевского флага и приёма в состав Военно-морского флота России фрегата «Адмирал флота Касатонов» состоялась 21 июля в Санкт-Петербурге.

Фрегат спроектирован Северным проектно-конструкторским бюро и построен на судостроительном заводе «Северная верфь».