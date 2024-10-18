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Мурманская область. Арктика (16+)18.10.24 12:45

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» выполнил ракетную стрельбу по береговой цели из акватории Баренцева моря

По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» Северного флота в рамках плановых мероприятий боевой подготовки выполнил ракетную стрельбу главным ракетным комплексом по береговой цели.

Практическая стрельба осуществлялась из акватории Баренцева моря крылатой ракетой «Калибр» по мишенной позиции, находящейся на удалении более 1300 километров на боевом поле Чижа, в Архангельской области.

Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданского судоходства и полётов авиации. Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота.

По данным объективного контроля цель была успешно поражена.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тысячи километров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время в состав Северного флота входят три таких фрегата: «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и фрегат, названный в честь легендарного командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны адмирала Арсения Головко, который принят в боевой состав ВМФ России в декабре прошлого года.

 

 

Фото и видео: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12533544@egNews

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