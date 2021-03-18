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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.21 11:30

Фрегат «Адмирал флота Касатонов» выполняет задачи дальнего похода в Средиземном море

Экипаж новейшего российского боевого корабля – фрегата «Адмирал флота Касатонов» в соответствии с планами дальнего похода продолжает действовать в акватории Средиземного моря, юго-восточнее острова Крит.

Российские моряки совершенствуют морскую выучку, а также проводят корабельные учения по различным видам обороны одиночного корабля на переходе морем.

На прошлой неделе фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» завершил деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр.

За время плавания в Средиземном море российский корабль также совершил деловые заходы в Алжир, Грецию, Египет и Турцию.  Республика Кипр стала пятой страной региона, в порт которой зашёл новейший фрегат Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, корабль вышел из главной базы Северного флота – Североморска 30 декабря 2020 года. За время дальнего похода он преодолел около 15 тысяч морских миль.

До начала похода военные и гражданские моряки, а также морские пехотинцы и другие прикомандированные лица прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V».

 

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