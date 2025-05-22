Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел из главной базы Северного флота в дальний поход

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» 20 мая вышел из Североморска и отправился в дальний поход. Перед выходом из флотской столицы на борту корабля состоялся торжественный митинг — моряков напутствовали заместитель командира дивизии ракетных кораблей Северного флота и командир корабля.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, ранее экипаж корабля выполнил в Баренцевом море все задачи в соответствии с курсом боевой подготовки надводных кораблей и судов ВМФ. «Основная задача похода — демонстрация флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны», — говорится в сообщении.

Фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» — современный многоцелевой корабль с высокоточным ракетным оружием, предназначенный для решения задач в дальней морской и океанской зонах.

Фото: https://vk.com/mil