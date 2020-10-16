Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 11:15
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для проверки оружия и технических средств
Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», месяц назад прибывший на Северный флот, вчера вышел в Баренцево море для проверки оружия и технических средств.
Во время выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с авиацией армии ВВС и ПВО, проведёт учения по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля на ходу, а также выполнит отдельные элементы курсовой задачи.
Как сообщает пресс-служба СФ, планируется, что экипаж проведёт проверку систем артиллерийского и ракетного оружия, а также радиотехнического вооружения фрегата.
29 сентября в акватории Белого моря «Адмирал флота Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.
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Д.О. Вернер.
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Vjhtvfy
15.10.20 11:43
Ну, рас*******ся Чибис! Всё-то у него прекрасно, чудесно и превосходно. Осень уже на улице - пора прекращать слащавые песни. * - купюры внесла редакция.
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Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_ yazyk/55183582434/panorama/? ll=33.095713%2C68.982
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