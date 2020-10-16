Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для проверки оружия и технических средств

Первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов», месяц назад прибывший на Северный флот, вчера вышел в Баренцево море для проверки оружия и технических средств.

Во время выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие с авиацией армии ВВС и ПВО, проведёт учения по противовоздушной обороне и борьбе за живучесть корабля на ходу, а также выполнит отдельные элементы курсовой задачи.

Как сообщает пресс-служба СФ, планируется, что экипаж проведёт проверку систем артиллерийского и ракетного оружия, а также радиотехнического вооружения фрегата.

29 сентября в акватории Белого моря «Адмирал флота Касатонов» выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по наземной цели, расположенной на полигоне в Архангельской области.