Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в Баренцево море для выполнения задач боевой подготовки

Вчера фрегат «Адмирал флота Касатонов» Северного флота вышел в Баренцево море для выполнения плановых мероприятий боевой подготовки.

В рамках выполнения поставленных задач экипаж фрегата проведёт ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.

Экипаж корабля во взаимодействии с противолодочной авиацией проведёт ряд мероприятий по проверке отсутствия слежения и поиску подводных лодок условного противника. Роль условного противника будут выполнять несколько атомных подводных лодок Северного флота.

Выполнению данных задач предшествовал комплекс подготовительных мероприятий боевой подготовки в базе.

Как сообщает пресс-служба СФ, фрегат «Адмирал флота Касатонов» один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2020 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и одного из самых продолжительных дальних походов, который длился более 420 суток.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, несущими на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502639@egNews