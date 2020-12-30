Фрегат «Адмирал флота Касатонов» вышел в первый дальний поход

Сегодня фрегат Северного флота «Адмирал флота Касатонов» покинул рейд главной базы – Североморска - и вышел в первый дальний поход.

В ближайшее время в Баренцевом море будет сформирован отряд, в состав которого также войдет океанский спасательный буксир «Николай Чикер».

На качественное выполнение задач в дальней океанской зоне личный состав отряда боевых кораблей накануне выхода, 29 декабря, напутствовал начальник штаба Северного флота вице-адмирал Владимир Гришечкин. Он отметил, что «выход новейшего фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» на выполнение поставленных задач открывает в новом учебном году целую серию дальних походов, предусмотренных планом деятельности Северного флота».

В ближайшее время отряду Северного флота предстоит совершить переход через Баренцево море в Атлантический океан. По маршруту перехода экипажи фрегата и спасательного буксира будут совершенствовать свою морскую выучку, а также проведут ряд корабельных учений по различным видам обороны отряда кораблей на переходе морем.

Для экипажа фрегата «Адмирал флота Касатонов», вошедшего в состав Военно-морского флота России в нынешнем году, это первый дальний поход. Ему предшествовала длительная и напряженная подготовка, в ходе которой личный состав прошел полный цикл обучения в месте базирования и на полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море.

В рамках подготовки к дальнему походу экипаж фрегата выполнил в Баренцевом море комплекс учебно-боевых упражнений, в том числе и несколько стрельб крылатыми ракетами «Калибр».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, с учётом сложной эпидемиологической обстановки, экипажи фрегата «Адмирал флота Касатонов» и спасательного буксира «Николай Чикер» провакцинированы от новой коронавирусной инфекции препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник-V») российского производства.