Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск

Сегодня фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования – главную базу Северного флота Североморск.

В начале недели экипаж фрегата в акватории Белого моря успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, а также отработал ряд задач курса боевой подготовки.

В ближайшее время экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов», прибывшего в Североморск в середине сентября, продолжит подготовку к плановым мероприятиям боевой подготовки, которые будут отрабатываться в акватории Баренцева моря.