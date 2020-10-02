Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 11:45
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в Североморск
Сегодня фрегат «Адмирал флота Касатонов» завершил межбазовый переход и прибыл в пункт постоянного базирования – главную базу Северного флота Североморск.
В начале недели экипаж фрегата в акватории Белого моря успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели, а также отработал ряд задач курса боевой подготовки.
В ближайшее время экипаж фрегата «Адмирал флота Касатонов», прибывшего в Североморск в середине сентября, продолжит подготовку к плановым мероприятиям боевой подготовки, которые будут отрабатываться в акватории Баренцева моря.
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